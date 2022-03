Bruna Marquezine rebate comentários machistas após foto com seios à mostra

Depois de receber algumas críticas de um seguidor a respeito das imagens em que aparece com transparência e os seios à mostra em desfile de Paris, a atriz Bruna Marquezine, 26, resolveu se defender à altura.

Ela não gostou de ler que estaria "horrível" e que "perdeu pontos, coisa horrorosa" ao aparecer com o look escolhido e rebateu o machismo em algumas postagens no Twitter.

"Fui muito bem tratada a noite inteira por todos que cruzaram meu caminho. Não se preocupe comigo e nem com os meus peitos. E eu estou na Europa, aqui é normal. Não é essa cafonice do Brasil que só aceita ver teta em carro alegórico no carnaval!", começou ela.



"Relaxa, machista. A minha fama aqui é de atriz, modelo, fashionista, influenciadora, gente boa, gentil, educada, divertida e de uma baita de uma gostosa!", emendou.



Na sequência, disse que nada nem ninguém seria capaz de roubar sua luz e sua paz. A pessoa acabou apagando a postagem após a repercussão.

Bruna Marquezine ousou no look escolhido para acompanhar o desfile da coleção de inverno da grife Yves Saint Laurent, na terça (2), em Paris, na França. Ela usou uma blusa transparente que deixava os seios à mostra.



No evento, ela se encontrou com a atriz Úrsula Corberó, a Tóquio da série "La Casa de Papel", da Netflix. O encontro foi registrado pela brasileira em suas redes sociais. "Foi um enorme prazer conhecer você", declarou Bruna em uma série de imagens de ambas dando risada e batendo papo.



Úrsula retribuiu o carinho e elogiou a roupa transparente da brasileira, que também vestia uma saia longa com blazer escuros e uma bolsa-carteira vermelha.



Essa não foi a primeira vez que Bruna Marquezine usou roupas transparentes em desfile de moda. Em outubro de 2021, ela chamou a atenção ao posar na Semana de Moda de Paris, na França, com um sutiã transparente da grife Givenchy.