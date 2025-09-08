Cantora e compositora Angela Ro Ro morre aos 75 anos no Rio de Janeiro

A cantora e compositora Angela Ro Ro faleceu no Hospital Silvestre, em Santa Tereza, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (8). Ela estava internada desde julho acometida por um quadro de infecção, mas uma parada cardíaca foi divulgada como causa de sua morte, ela havia passado por uma cirurgia no final de semana.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Em dificuldades financeiras, a artista chegou a pedir ajuda nos últimos meses, em suas redes sociais, para manter-se em tratamento através de doações dos fãs e amigos, uma situação de penúria para um grande nome da música, a exemplo de outros artistas.





Angela Ro Ro estreou em 1979 com o lançamento de um álbum que levava seu nome. Entre seus grandes sucessos estão "Amor, Meu Grande Amor", "Tola Foi Você" e "Fogueira". Suas músicas foram gravadas por Simone, Maria Bethânia e Marina, entre outras intérpretes.

Publicidade





Carreira

Publicidade





Angela Ro Ro estreou em 1979 com o lançamento de um álbum que levava seu nome. Entre seus grandes sucessos estão "Amor, Meu Grande Amor", "Tola Foi Você", "Fogueira" e "Só Nos Resta Viver". Suas músicas foram gravadas por Simone, Maria Bethânia e Marina, entre outras intérpretes.





O álbum de estreia guarda um dos grandes hits de sua carreira e os versos de "Amor , meu Grande Amor", feita em parceria com Ana Terra, marcam a doçura das letras apaixonadas que sobressaíram em sua carreira. Depois da estreia, seguiram-se outros álbuns como "Prova de Amor", "Acertei no Milênio", "Compasso" e "Selvagem". Ao todos, foram 14 discos próprios, gravados depois de grandes intervalos.

Publicidade





Vida pessoal





Se a carreira tinha altos e baixos, a vida pessoal de Angela Ro Ro sempre foi motivo de escândalos nos jornais. No noticiario foram constantes as brigas com suas namoradas e as discussões em público, mas nada disso apaga seu traço essencial: o talento musical que deu à MPB grandes momentos, com músicas intensas e românticas que acompanharam fossas e namoros durante de décadas. Quem quer brigasse com os namorados, punha logo uma faixa de Ro Ro para tocar, as músicas de características intimistas eram um de seus trunfos.

Publicidade





O apelido Ro Ro surgiu ainda na infância por causa de sua voz rouca que adaptou-se muito bem não só à MPB, mas a outros gêneros como o jazz, o rock e o blues.

Publicidade





A cantora esteve em Londrina em 2004 para uma das edições FILO - Festival Internacional de Londrina - na ocasião, depois de um show emocionante, os fãs puderem ir ao seu camarim para demonstrar seu carinho à dona de uma das vozes mais expressivas da música brasileira. Angela Ro Ro era essencialmente uma artista e as letras de suas músicas guardam uma grande força poética.





Ainda não há informações sobre seu velório e sepultamento.

Publicidade





* Em atualização





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.