Casa e até bíblia guardada em escrivaninha de Elvis Presley vão a leilão

A casa e até uma bíblia que estava na escrivaninha no quarto de Elvis Presley estão em um leilão, previsto para ocorrer no próximo sábado (25).



O evento é organizado pela casa de leilões GWS Auctions e foi parar na Justiça. A neta da estrela da música, a atriz Riley Keough, 34, tenta impedir o leilão e, por isso, acionou a Justiça dos Estados Unidos.

Há uma série de pertences do cantor no leilão, como a bíblia. O livro estava na escrivaninha localizada no quarto do artista, que era religioso, no dia da sua morte. No Daily Mail, especialistas afirmam que a expectativa é que a bíblia seja vendida por mais de US$ de 30 mil (mais de R$ 153 mil).



Os responsáveis pelo leilão afiram que a bíblia de Elvis conta com marcações do artista. Segundo eles, há várias páginas marcadas e trechos sublinhados, com passagens que atraíram a atenção do cantor e ator.

Além de itens, a própria casa de Graceland vai estar entre o que pode ser arrematado no leilão. É uma propriedade em Memphis, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, que virou atração turística.



O leilão vai ocorrer após uma suposta dívida na família. Hoje responsável pela administração dos patrimônios do avô, Riley briga para que o evento não aconteça após a morte da mãe, a atriz e cantora Lisa Marie, que morreu no ano passado. A filha de Elvis teria contraído uma dívida em 2018 e, na ocasião, colocou supostamente a casa como garantia.



De acordo com os responsáveis do leilão, o empréstimo feito pela mãe de Riley chegou ao valor de US$ 3,8 milhões (R$ 19,47 milhões). No entanto, a neta de Elvis nega que a mãe tenha recebido esse valor. Ela e os advogados afirmam que a assinatura nos documentos do empréstimo foi forjada.