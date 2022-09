Claudia Leitte é chamada de bolsonarista após fazer vídeo com 'abajur de arma' e Bíblia

A cantora Claudia Leitte, 42, foi chamada de bolsonarista pelos internautas, após publicar um vídeo em seus stories no Instagram, nesta terça-feira (13), com um retrato de seu casamento acompanhado de um abajur em formato de arma e uma Bíblia.







Os internautas atrelaram os objetos ao candidato à reeleição e presidente do país Jair Bolsonaro (PL), que faz uso dos mesmos símbolos em suas campanhas eleitorais desde 2018. No Twitter, a ação foi criticada.



"O que me choca não é a Claudia Leitte ter postado Bíblia, arma, foto de casamento e sim vocês chocados com a postagem dela. Ela sempre foi bolsominion. Boa sorte aos fãs", comentou uma usuária. "Que tipo de mensagem é essa em seus stories? Por qual motivo alguém grava uma arma e uma Bíblia? em um ano eleitoral com violência política tão acentuada? Você é uma vergonha Claudia Leitte", escreveu outra.





Após a repercussão, a cantora apagou o vídeo e publicou uma mensagem, na qual afirma não tê-lo feito com intenções políticas. "Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há dez anos", iniciou.

"Faz sentido pra mim, pois havia acabado de ler 'usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo'. E pra mim não significa nada além disso. Não passou por minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim!", completou. Confira abaixo a declaração completa e o vídeo da polêmica: