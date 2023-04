'É amor mesmo', diz Amanda sobre Cara de Sapato no Mais Você

Após vencer o BBB 23, Amanda tomou café da manhã com Ana Maria Braga e explicou sua relação com Cara de Sapato. A apresentadora questionou se a amizade pode virar um namoro, e a médica respondeu:

"A gente teve uma conexão muito linda, foi muito genuíno tudo o que a gente teve lá. Com certeza, vai ser levado aqui fora. E o futuro a gente não sabe, né? Mas, no momento, a gente tem uma conexão... É amor mesmo, um amor que eu não sei nem explicar."

Publicidade

Publicidade





A declaração emocionou os fãs dos dois, que colocaram "o futuro a gente não sabe" na lista de assuntos mais comentados do momento no Twitter.





Expulso do programa após ser acusado de assédio, Cara de Sapato não participou da final como os outros ex-brothers. Ele assistiu ao programa no Rio de Janeiro com a família de Amanda, e estava lá quando ela chegou em casa.





"Fiquei muito feliz ontem quando cheguei na casa e dei de cara com o Sapato, a família dele com a minha família. Foi uma pessoa extremamente importante para mim no jogo", relembrou Amanda.





Lucas Meirelles, irmão da campeã, também participou do Mais Você e não ficou quieto quando Amanda disse que via Sapato como um irmão: "Comigo nunca teve esse carinho, não!"