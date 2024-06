Eliana é 'flagrada' ao chegar pela primeira vez nos estúdios da Globo como contratada; veja vídeo

Eliana, a mais nova contratada da Tv Globo, conversou com fãs na porta da emissora, nesta quinta-feira (27). O flagrante foi feito pelo influenciador digital Rolin Maia, e o vídeo foi publicado no TikTok. No vídeo, Eliana conversa com as pessoas, faz "selfies" com os fãs e questiona: "Vocês ficam aqui sempre?". (veja o vídeo abaixo)







Também nesta quinta-feira, a apresentadora postou um vídeo em seu Instagram com a legenda: ''Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou''. O vídeo mostra ela pegando seu crachá e a chave do carro para seguir para a sua nova emissora. Os apresentadores Celso Portiolli, Ratinho e outros famosos, também ironizaram a ida de Eliana para a Tv Globo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Vale ressaltar que o último programa da Eliana no SBT, foi ar ar no último domingo (23), emissora no qual ela trabalhou por 15 anos.





ASSISTA AOS VÍDEOS: