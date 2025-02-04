Entenda o julgamento de A$AP Rocky, marido de Rihanna, que pode pegar 24 anos de prisão

O rapper Rakim Mayers, o A$AP Rocky, 36, está enfrentando um julgamento que começou na última sexta-feira (24) e deve se estender por mais três semanas.





O artista, que é marido de Rihanna, é acusado de agressão e disparo de arma de fogo contra o ex-amigo e parceiro musical Terell Ephron, conhecido como A$AP Relli. A briga aconteceu em novembro de 2021, em Los Angeles.





A BRIGA





Relli e Rocky se conheceram na adolescência, em Nova York, e fundaram juntos o "mob" A$AP, como são chamados os coletivos de hip hop. Com o tempo, a carreira de Rocky disparou, o que teria afastado os amigos.





Segundo a promotoria, os dois se encontraram no dia 6 de novembro de 2021, na rua, em frente a um hotel de Hollywood. Eles haviam discutido no dia anterior.





A briga rapidamente evoluiu para o confronto físico. Em determinado momento, Rocky teria sacado uma arma e apontado contra Relli, dizendo que ia matá-lo. No entanto, ele guardou a pistola e saiu andando na direção contrária.





Relli o seguiu e o provocou, continuando a briga. Rocky, nessa hora, sacou novamente a arma e disparou várias vezes. Uma das balas teria atingido Relli de raspão no dedo.





As autoridades dizem que parte da briga foi capturada por câmeras de segurança da rua, incluindo o áudio dos tiros. No entanto, não há imagens da pistola sendo disparada.





Os pontos-chave para entender o caso são: a arma, a investigação policial e os ferimentos de Relli.





A defesa de Rocky alega que a arma era um simulacro, que seria usado pelo rapper para gravar clipes. A pistola nunca foi encontrada.





Relli, por sua vez, demorou dois dias para reportar o incidente à polícia. A perícia não encontrou traços de munição ou pólvora no local da briga.





O rapper afirma que voltou ao local horas da briga e depois e coletou dois invólucros de projéteis, que entregou aos policiais. Relli também não chegou a ir ao hospital para tratar os ferimentos. Em vez disso, procurou um médico só quando voltou para Nova York, dias depois.





Se condenado por agressão e disparo de arma de fogo, Rocky pode pegar até 24 anos de prisão. O caso vai para júri popular.





Rihanna e A$AP Rocky são pais de RZA Athelston Meyers, 2, e Riot Rose Mayers, de 1 ano. A cantora acompanhou o marido durante algumas sessões do tribunal.



