Esposa de Tony Ramos detalha quadro de saúde do ator após 2ª cirurgia

Tony Ramos , 75, apresentou uma "importante melhora na evolução do quadro clínico" após realizar a segunda cirurgia no cérebro, devido a um sangramento intracraniano.



No Encontro com Patrícia Poeta (Globo), da manhã desta terça-feira (21), a esposa do ator, Lidiane Barbosa, atualizou o quadro de saúde do artista.

Recuperação: "Bom dia, Patrícia! Bom dia a todos. Eu estou aqui no hospital junto com o Tony. O Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus ele já está lúcido, só não está saindo da cama, tem que ficar deitado horizontalmente para ficar tudo no lugar".



Tony Ramos foi internado no hospital na última quinta-feira, 16, após se sentir mal.



No mesmo dia, foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural - um sangramento intracraniano.