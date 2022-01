Ex de Boninho, Narcisa diz que entraria no BBB se tivesse um cabeleireiro para ela

Ex-mulher do diretor Boninho, responsável por selecionar o elenco do Big Brother Brasil, Narcisa Tamborindeguy, 55, disse que gosta de acompanhar o reality e até participaria do programa, mas desde que tivesse alguém para cuidar dos seu cabelos e maquiagem.



Em entrevista ao jornal Extra, a socialite afirmou também que mantém uma relação de respeito com o ex-marido, com quem tem uma filha. "[...] Vivemos cada um em seu quadrado. Somos pessoas bem resolvidas", disse.



"Sobre o BBB, eu acompanho, sim, e amo. Mas só participaria se pudesse ter alguém para cuidar dos meus cabelos e make", completou.



Narcisa Tamborindeguy tem feito sucesso na internet com seus bordões que viraram meme. Além do mais antigo e conhecido deles, "Ai, que loucura", ela viralizou em 2021 com o "travou, Maitê". Neste início de ano, voltou a chamar a atenção nas redes ao dizer "ai, que picão" ao se referir ao topo de uma montanha em Fernando de Noronha, onde ela passou o Réveillon.

"Em Noronha, o pico que existe lá é enorme, ou parece ser pelo fato de conseguirmos chegar perto. Por isso chamei ele no aumentativo: Picão!", disse. "Que meus memes caem no gosto popular, isso eu sei e amo. Não sou fingida, e os brasileiros me amam por isso. Não é à toa que bati a marca de 1 milhão de seguidores", acrescentou.



Ela afirmou que os memes rendem convites e contratos publicitários. Questionada pelo jornal se é uma mulher rica, Narcisa desconversou. "Sou rica de alegria de viver e de pessoas que gostam de mim. Ai, que curiosos!"