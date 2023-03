Ex-jogador do São Paulo Luís Fabiano é acusado por filha e esposa de engravidar amante

O ex-centroavante do São Paulo Luís Fabiano foi acusado pela esposa e filha, nesta sexta-feira (10), de engravidar uma amante, que, segundo elas, teria relações com ele há meses.







Por meio do Instagram, a advogada e esposa do ex-jogador, Juliana Paradela, expôs o ocorrido em uma publicação. "Pensei muito antes de vir aqui falar com vocês, mas, diante da quantidade esmagadora de pessoas que ainda não entenderam a situação atual que eu e minhas filhas estamos vivenciando, penso que seja oportuno me pronunciar sobre o que penso ser de suma importância nesse momento", iniciou.

Publicidade

Publicidade





"Eu e as minhas filhas fomos pegas de surpresa e expostas a partir do momento em que o meu anteriormente marido (pois a inicial de divórcio já está sendo devidamente redigida) decidiu viver uma relação extraconjugal. Portanto, não me queda outra opção senão a de aclarar apenas alguns fatos pertinentes a essa lide!", escreveu em outra parte da declaração.





A advogada ainda afirmou que a amante de Luís Fabiano já está no fim da gestação, faltando pouco menos de dois meses para a criança nascer. "Sobre a criança, desejo que venha com saúde e que seja amada e cuidada por eles. Que ele seja um pai presente, pois a ela cabe a inocência dessa história", continuou.

Publicidade





Os desejos de felicidades não se aplicam ao ex-centroavente e à amante. Paradela escreveu que vai atrás de seus direitos, após 24 anos de matrimônio, e deu um recado à nova parceira de Luís Fabiano: "Sinto pena, porque nunca poderá viver um amor pleno e verdadeiro com ele. Porque, como já diz a canção, 'marido dos outros não é presente de Deus'".





A filha de Luís Fabiano e Juliana Paradela também se pronunciou via Instagram. "Vim falar que é tudo verdade. Meu pai vai ter uma filha com a amante. Estou aqui para prestar apoio à minha mãe", disse a jovem.



Publicidade





O ex-jogador não se manifestou até o momento. Em suas redes sociais, as últimas publicações já aparecem cheias de comentários o criticando, o que fez o ex-atleta limitar os comentários.