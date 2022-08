Ezra Miller é indiciado por roubo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos

Ezra Miller, 29, foi indiciado por roubo após ser acusado de surrupiar bebida alcoólica de dentro de uma casa em Vermont, nos Estados Unidos. A polícia local afirma que ele entrou na residência e saiu levando diversas garrafas.

O caso, que só agora veio a público, teria ocorrido no dia 1º de maio, por volta das 17h55 na cidade de Stamford. Os donos do imóvel não estavam no local na hora do fato, mas vídeos de segurança mostrariam o ator cometendo o crime.





Desde então, o ator estava sendo procurado para receber uma intimação, o que só ocorreu no último domingo (7). Ele precisará se apresentar no final de setembro para ser ouvido para ser ouvido por um juiz.

A acusação se soma aos diversos problemas legais em que Miller se envolveu nos últimos tempos. Em março, ele foi detido por conduta desordeira. Menos de um mês depois, foi acusado de jogar uma cadeira em uma cliente em um karaokê no Havaí.





Em junho, o ator foi acusado de aliciar uma adolescente de origem indígena. Os pais dela entraram com uma ação contra ele alegando que ele usava de intimidação para ter controle sobre a garota, além de oferecer drogas a ela.





Depois disso, outro pai o acusou de comportamento inapropriado com uma criança de 12 anos. De acordo com o site The Daily Beast, o ator foi proibido judicialmente de chegar perto da família.

No final do mês, Miller ainda foi acusado de manter uma mãe com os três filhos, com idades de 1 a 5 anos, em uma fazenda de Vermont, na qual haveria armas. Na época, pessoas próximas contaram à Rolling Stone que termiam pela segurança das crianças.