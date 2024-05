Faustão faz primeira aparição após transplante de rim

Fausto Silva, 74, fez a sua primeira aparição pública após o transplante de rim, no mês de fevereiro. Ele marcou presença na festa do filho caçula, Rodrigo.



O registro foi divulgado nas redes sociais. O jovem é surpreendido com uma festa surpresa e rapidamente vai até o pai, sentado em uma cadeira, e dá um abraço nele.

Rodrigo, o herdeiro mais novo de Faustão com Luciana Cardoso, completou 16 anos. Com ela, o apresentador também tem João Silva, 20. Já Lara é a filha mais velha, fruto de um relacionamento entre Faustão e Magda Colares.



Na manhã do dia 26 de fevereiro, Faustão foi submetido a uma cirurgia de transplante de rim no Hospital Israelita Albert Einstein. A cirurgia aconteceu sem intercorrências.



O apresentador deu entrada no hospital para preparação do transplante em função do agravamento de uma doença renal crônica. Na sequência, foi realizada uma avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.

Fausto Silva já havia passado por um transplante de coração seis meses antes.