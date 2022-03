Filha caçula de Steve Jobs investe na carreira de modelo e assina com agência

Eve Jobs, 23, filha caçula de Steve Jobs (1955-2011), anunciou em sua conta no Instagram que assinou com a agência de modelos DNA Model Management. A jovem, herdeira do fundador da Apple, já vinha fazendo alguns trabalhos como modelo, mas agora parece que vai investir mais nessa carreira.

Segundo a revista People, Eve fez sua estreia como modelo em dezembro de 2020 quando participou de uma campanha publicitária da marca de produtos de beleza Glossier ao lado da estrela da série "Euphoria" (HBO) Sydney Sweeney e da vice-campeã do reality RuPaul's Drag Race Naomi Smalls.

Nesta segunda-feira (7), Eve, que é formada pela Universidade de Stanford, além de ser especialista em equitação, também participou do desfile da Louis Vuitton na França, como parte da Paris Fashion Week. Agora na DNA Model Management, ela será assessorada pela equipe responsável por nomes como Doutzen Kroes, Emily Ratajkowski e Kaia Gerber.



Eve é filha de Steve Jobs com a executiva Laurene Powell Jobs, 58, e tem três irmãos mais velhos: Lisa, 43, Reed, 30, e Erin, 26.