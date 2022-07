Filipe Ret é autuado por tráfico de drogas após festa com "open de maconha"

Liberação da maconha







Recentemente, o rapper fez uma parceria com a cantora Anitta em uma faixa do seu último álbum de estúdio, lançado em junho. A música "Tudo Nosso" faz referência às drogas. A fim de divulgar o lançamento, Ret e Anitta fizeram uma live no Instagram, onde a cantora tocou no assunto e defendeu a liberação da maconha.







"Eu, Anitta, não posso fumar porque tenho alergia a fumaça, porém eu sou super a favor da liberação das drogas para que as pessoas possam ter empresas legalizadas, que paguem impostos e que gerem empregos, acabando com essa guerra que só quem ganha são os ricos e as milícias". A cantora ainda continuou, fazendo referência ao "open de maconha".



"Eu nunca vi o Ret vendendo droga para ninguém. Ele fuma maconha, tá fumando aí de vez em quando na casa dele e, por mim, tinha mais que virar empresa que paga imposto, ao invés de deixar esse povo rico lavando dinheiro", disse, recebendo o apoio do rapper.