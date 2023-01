Gabriel Santana se destaca no BBB com roupas e acessórios dos anos 1990 e 2000

Que o BBB deixou de ser apenas um reality e passou a ser uma vitrine das tendências que vão bombar do lado de fora da casa, todo mundo já sabe. A bola da vez é o ator Gabriel Santana, que desde o primeiro dia já causou pelo seu estilo ao usar um cropped. Apostando cada vez mais em peças “genderless”, ou seja, sem um gênero definido e dos principais ícones dos anos 2000, o ator vem se destacando cada vez mais no mundo da moda.

Gabriel sempre mostrou personalidade em seus looks e cortes de cabelo. Como o próprio afirmou em suas redes sociais, "o estilo do ator é ter vários estilos". Porém, segundo a irmã do astro, Ana Carolina, a ligação dele com a moda se tornou ainda mais evidente no último ano, quando muito além das roupas, Gabriel começou a revelar mais de si:

“Há um pouco menos de um ano surgiu a vontade do Gabriel em se reinventar e isso incluiu a sua maneira de se vestir, ele passou a usar roupas que transmitisse mais a sua personalidade e pelo o que parece, tem dado muito certo.”



Reage, bota um cropped



Se teve algo que Gabriel fez na primeira semana foi reagir! Tanto o cropped branco do primeiro dia como o cropped verde da primeira festa dividiram opiniões, mas com certeza bombaram e provavelmente irão invadir as ruas em breve.

Peça usada por ícones como Johnny Depp e Will Smith, além de diversos astros do rock na década de 90, as blusinhas deixando o abdômen masculino à mostra já tinham aparecido nos últimos desfiles de grandes marcas como Fendi e Balenciaga. Agora com a aposta de Gabriel na casa mais vigiada do país, a tendência vem cada vez mais forte.



Corpo à mostra





Além do famigerado cropped, outra grande aposta do Gabriel tem sido as diferentes formas de deixar as formas do corpo à mostra, seja por roupas mais justas ou por transparências, peças que o artista já vinha mostrando bastante em suas redes sociais aqui fora. Ainda na pegada "genderless", o estilo confere a Gabriel força e delicadeza, adjetivos que refletem bastante sua personalidade.



"Alguém achou meu piercing?"





Mesmo antes da icônica cena do brother perguntando no confessionário sobre seu piercing de nariz perdido, as peças em prata decorando o rosto já vinham chamando atenção no rapaz. Desde o piercing de sobrancelha, febre no início dos anos 2000, até os diversos brincos e o acessório no nariz, Gabriel traz de volta os itens que prometem bombar novamente nessa temporada.



Coração aberto, mas correntes à mostra