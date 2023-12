Galvão Bueno denuncia ter sido vítima de fake news com inteligência artificial; assista

Galvão Bueno resolveu usar as redes sociais nesta terça-feira (5) para denunciar um episódio envolvendo um vídeo de uma suposta briga política no comando Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O narrador esportivo negou que seja dele a voz da publicação e afirmou que foi utilizada Inteligência Artificial na montagem. "Nunca disse e eu nunca diria aquelas coisas", começou.





Ele ainda classificou de "sem caráter" e "sem nível" os responsáveis pelo vídeo. "Bem, amigos! O assunto é sério, triste e perigoso. A gente vai vendo o que as pessoas são capazes de fazer. Nego com todas as forças de que seja minha voz gravada, de que eu tenha falado essas coisas nesse vídeo. É uma montagem", diz o narrador aposentado das narrações esportivas desde o fim da Copa do Mundo do Qatar, em dezembro de 2022.

Publicidade

Publicidade





No vídeo, o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues é chamado de "mentiroso" e que estaria "desesperado" com um julgamento, marcado para esta quinta-feira (7), no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que pode tirá-lo do comando da entidade. A atual gestão vem sendo criticada pelos gastos considerados excessivos e também por um ano de resultados internacionais ruins para as seleções.





A Fifa já avisou que a CBF poderá ser suspensa caso Ednaldo seja afastado do cargo "por influência indevida de terceiros". Outra consequência imediata seria a saída do Fluminense, campeão da Libertadores, da disputa do Mundial de Clubes, com a vaga indo para o vice Boca Juniors. A entidade máxima do futebol define que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) é a única esfera reconhecida para a resolução de conflitos envolvendo clubes e associações esportivas.





ASSISTA AO VÍDEO: