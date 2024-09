Gusttavo Lima é incluído em sistema de alerta da Polícia Federal

A Polícia Federal incluiu o nome do cantor Gusttavo Lima no sistema de alertas da corporação. Dessa forma, ele pode ser preso imediatamente ao desembarcar no Brasil.



A Justiça de Pernambuco determinou, na tarde desta segunda-feira (23), a prisão preventiva do cantor.

A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado, que também suspendeu o passaporte do cantor e eventual porte de arma de fogo do artista.

O cantor é suspeito de ter ajudado duas pessoas investigadas a ficarem fora do país. A decretação da prisão acontece no âmbito da Operação Integration, que envolve a influenciadora e advogada Deolane Bezerra -presa no início de setembro e solta nesta terça (24).



A defesa do cantor Lima afirma que a decretação da prisão é injusta, que ele é inocente e que tomará as medidas cabíveis.



Em nota, a defesa de Rocha Neto e de Aislla disse que os dois "não praticaram qualquer ilegalidade e isso será demonstrado com fatos e documentos na investigação" e que "a medida de prisão não se justifica".