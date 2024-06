Influenciador expõe áudios de Antonia Fontenelle o instigando a falar sobre gravidez de Klara Castanho

A influenciadora não havia falado sobre o assunto até as 19h.

Franco ameaçou divulgar mais áudios de Fontenelle. "Se quiser mais eu ainda tenho mais, cria vergonha na tua cara, vai arrumar problema com gente da sua laia. Só falei verdades, você é um lixo, você é a escória da sociedade."

O influenciador Mário Freitas Franco, conhecido como "O Português", expôs áudios da apresentadora Antonia Fontenelle falando sobre a gravidez da atriz Klara Castanho. O vídeo das conversas foi publicado nas redes sociais do influenciador nesta segunda-feira (10).

Em 2022, a atriz Klara Castanho revelou que foi vítima de estupro após ter sido exposta na internet. A atriz ficou grávida e entregou o bebê para adoção após seu nascimento. Ainda sob efeito da anestesia, uma enfermeira ameaçou divulgar sua situação. Na ocasião, o Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) fez oitivas com funcionários do Hospital Brasil, de Santo André, que teriam vazado informações sobre a atriz.





Klara Castanho falou sobre seu caso após Antonia Fontenelle descrever toda a situação, em detalhes, nas redes sociais. Mesmo que não tenha citado o nome da atriz, a apresentadora descreveu tudo nas redes sociais. "Parir uma criança e não querer ver e mandar desovar por acaso é crime, sim. Só acha bonitinho essa história de adoção quem nunca foi a um abrigo", escreveu a pré-candidata a deputada federal no Instagram. "O nome disso é abandono de incapaz."





A atriz foi a público responder às acusações e publicou uma carta aberta em duas redes sociais. "No dia em que a criança nasceu, eu, ainda anestesiada do pós-parto, fui abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. Ela fez perguntas e ameaçou: 'Imagina se tal colunista descobre essa história'. Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era para supostamente para me acolher e proteger", escreveu Klara em seu Instagram.