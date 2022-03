Isabella Scherer e Rodrigo Calazans anunciam gravidez

A campeã da 8ª temporada do Masterchef Brasil, Isabella Scherer, 26, anunciou nesta sexta-feira (25) que está grávida do namorado Rodrigo Calazans, 37. "Tô muito feliz de finalmente poder dividir mais desse momento com vocês, minhas angústias, dificuldades, medos, felicidades, aprendizados", publicou ela em seu Instagram.

Scherer, que namora o modelo há mais de um ano, contou que descobriu a gravidez em uma viagem para Nova York no começo ano, depois de se sentir enjoada por alguns dias e realizar quatro testes de gravidez.

"Que loucura... achei que ia demorar uns anos para vir aqui fazer esse post, mas a vida programa cada surpresa", declarou. "Primeiro veio o choque, e agora a ansiedade pra esses 9 meses passarem rápido! Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo".



Calazans também publicou a notícia, logo em seguida à namorada, com a legenda: "pequenusculo ou pequenuscula a caminho".



Nos comentários, famosos como Yanna Lavigne e Giullia Buscacio parabenizaram o casal. "Gente que coisa mais fofa. parabéns, Isa!", escreveu Manu Gavassi. "Quero ver vocês e esse neném! Parabéns!", escreveu Isabella Santoni.



