Ivete Sangalo completa 50 anos: as músicas inesquecíveis da rainha do axé

Ivete Sangalo é cantora, compositora, instrumentista, produtora, atriz e apresentadora. Com uma carreira de mais de 20 anos, a artista está completando 50 anos de idade nesta sexta-feira (27). Ao longo de tantos anos, foram inúmeros os sucessos da cantora e, para aproveitar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento especial que indicou as suas músicas mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos e as mais gravadas por outros intérpretes.

O estudo apontou que a canção de autoria de Ivete que os brasileiros mais ouviram entre 2017 e 2021 foi “Cheguei pra te amar”, com participação de MC Livinho, seguida por “Carro velho” e “À vontade”, que formaram o top 3. Outra curiosidade foi que “Carro velho” foi a música de autoria da cantora mais gravada até hoje.

Com 93 canções e 1.188 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad, Ivete teve mais de 70% de seus rendimentos em direitos autorais nos últimos cinco anos provenientes dos segmentos de Rádio, TVs e Carnaval.