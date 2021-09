Joelma posta fotos com suposto novo affair

A cantora Joelma postou fotos com um suposto novo affair e a Internet não parou de especular se seria um novo romance. Mas, até então, tudo não passou de estratégia de marketing. Isso porque a cantora lançou nesta quinta-feira (23), uma nova música, “Sim”, em que contracena com o rapaz das fotos.

Em seguida, a cantora postou várias fotos com o mesmo rapaz, todas com legendas com declarações e a mesma data. Com direito a convite de casamento.