Johnny Depp assina novo contrato milionário com a Dior

O ator Johnny Depp, 59, assinou um novo contrato com a Dior, marca de luxo francesa. Segundo o site TMZ, o acordo é milionário e teria acontecido após a vitória judicial da estrela de "Piratas do Caribe" contra sua ex-esposa, Amber Heard, 36.

A publicação diz que Depp será o rosto do perfume masculino Sauvage. O contrato teria sido consolidado após executivos da Dior e o famoso fotógrafo de moda, Greg Williams, comparecerem a um dos shows de rock que o ator fez.





Depp já até teria feito fotos para a campanha. O ator já tinha assinado com a Dior no ano de 2015, também como rosto do mesmo perfume, porém, ainda segundo o site, após as primeiras acusações de Heard contra o artista, os comerciais pararam de ser exibidos na televisão.





No início de junho o júri decidiu a favor de Depp na ação de difamação que ele movia contra a ex-mulher, que o acusava de violência doméstica. Pela decisão, Depp deveria receber US$ 10 milhões (R$ 48,1 mi) em danos compensatórios e US$ 5 milhões (R$ 24 mi) em danos punitivos.





Mas a atriz ganhou parte do processo e, por isso, receberia US$ 2 milhões (R$ 9,6 mi), pelo advogado de Depp tê-la acusado de inventar uma história para os policiais sob a direção de seu advogado e publicitário.

