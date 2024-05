Kate Middleton retorna às atividades reais após o diagnóstico de câncer

Kate Middleton , 42, retornou aos deveres reais do lado do príncipe William, 41, cerca de dois meses após revelar o diagnóstico de câncer, em março.



A princesa de Gales atuou ao lado do marido na Semana de Conscientização sobre Saúde Mental. Um vídeo lançado nas redes sociais destaca os desafios da saúde mental enfrentados pelos agricultores britânicos, marcando a atualização do projeto desde o anúncio do diagnóstico de Kate.

Kate escreveu um texto com o príncipe de Gales. "Nesta Semana de Conscientização sobre Saúde Mental reunimos o inspirador Sam Stables de We Are Farming Minds e o brilhante agricultor Will para um filme muito especial. Passando um dia juntos na fazenda de Sam em Hereford, eles conversaram sobre saúde mental na comunidade agrícola, como encontrar apoio e sobre a Estratégia de Saúde Mental do Ducado da Cornualha".



Embora Kate não apareça no vídeo, ele foi produzido sob a orientação dela e de William. De acordo com o canal britânico GB News, o projeto estava em desenvolvimento antes da saúde de Kate piorar.



Recuperação desde o diagnóstico. Na semana passada, durante uma viagem às Ilhas Scilly, William contou que sua esposa está "indo bem" em seu processo de recuperação.



Kate Middleton revelou no em março ter sido diagnosticada com câncer. A princesa está sob tratamento quimioterápico e tem evitado aparecer em público.