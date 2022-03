Kim Kardashian posa de capacete e toalha após clipe polêmico do ex

Internautas ligaram a imagem a uma possível reação ao clipe do ex de Kim, Kanye West, 44. Em "Eazy", o rapper faz ameaças a Pete Davidson, 28, o atual namorado de Kim.

Clipe polêmico





No clipe, todo feito em animação, a cabeça de Pete é colocada à prêmio. Em determinado momento, o personagem de Kanye arrasta o corpo amarado de seu algoz com um saco na cabeça.





Quando o rosto é revelado, ele joga sementes e rosas em cima, em referência a um caminhão cheio de rosas que enviou a Kim no Dia dos Namorados. Kanye também aparece com a cabeça do rival nas mãos.





A música "Eazy foi lançada em janeiro nas plataformas digitais. No trecho em que Kanye ataca Pete, a letra indica que o rapper poderia dar uma surra no comediante.





Ele canta sobre um acidente do qual se livrou da morte, em 2002, e na sequência entoa: "Deus me salvou daquela batida apenas para que eu pudesse dar uma surra no Pete Davidson".





Esse fato fez com que o humorista aumentasse sua segurança pessoal ao temer qualquer tipo de violência por parte do rapper e de seus seguidores segundo o Radar Online.





O lançamento aconteceu nesta quarta-feira (2), mesmo dia em que Kardashian foi declarada legalmente solteira após disputa judicial. Kanye não esteve presente na videoconferência, mas seu advogado não se opôs à decisão.