Luan Pereira chama Dado Dollabela de 'psicopata que bate em mulher' após empurrão

O cantor sertanejo e cidadão honorário de Londrina Luan Pereira, 22, chamou o ator Dado Dollabela, 45, ex-namorado de Wanessa Camargo, 42, de "psicopata que bate em mulher", após ser empurrado pelo ator em um bar do Rio de Janeiro (RJ), na última quinta-feira (21). A fala ocorreu em um pronunciamento do sertanejo após a confusão.





"Foi numa after da Dança dos Famosos. Inclusive, eu estava acompanhado. Eu já tinha dançado com os meus amigos e com a própria Wanessa, que é amiga do meu coração. É um costume do elenco dançar nos bastidores. Fui lá, dancei com ela e, quando me dei conta, fulano [Dado], que nunca tinha ouvido falar na minha vida e não sabia que era ex dela [Wanessa], me empurrou e eu tropecei na lixeira e caí no chão. Levantei na maior paz do mundo e perguntei o que aconteceu e quem era ele", disse o sertanejo em pronunciamento via Instagram.





Em seguida, Pereira disse ter sido informado pela sua assessora pessoal sobre o "histórico" do ator. " Na hora, a minha assessora me disse que ele 'pegou ar' por eu estar dançando com ela e que ele é um psicopata que bate em mulher. Depois, ele veio me pedir desculpa e os meus seguranças não deixaram ele chegar perto de mim", continuou o cantor, afirmando que saiu do local na sequência.





O cantor, que tem residência em Londrina, desmentiu, entretanto, que tenha levado um soco no rosto. Segundo ele, são espinhas que apareceram "por causa dos hormônios". Na sequência, Luan Pereira reforçou o contrangimento que a situação causou e voltou a criticar Dado. "Fiquei chateado, porque nem em época de escola eu passei por isso. Aí, depois de grande, um doido, psicopata que bate em mulher vem manchar a minha reputação."

Pereira explicou que estava em uma after party [festa que acontece após um evento] com amigos e participantes do Dança dos Famosos - quadro do Domingão com Huck, da TV Globo - quando a situação aconteceu. Tanto ele quanto Wanessa são integrantes da atração. Já Dado estaria no local acompanhando a filha de Zezé Di Camargo.