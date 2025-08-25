Pesquisar

Festa da Dança dos Famosos

Luan Pereira chama Dado Dollabela de 'psicopata que bate em mulher' após empurrão

Bruno Souza - Redação Bonde
25 ago 2025 às 18:08

Divulgação e reprodução redes sociais
O cantor sertanejo e cidadão honorário de Londrina Luan Pereira, 22, chamou o ator Dado Dollabela, 45, ex-namorado de Wanessa Camargo, 42, de "psicopata que bate em mulher", após ser empurrado pelo ator em um bar do Rio de Janeiro (RJ), na última quinta-feira (21). A fala ocorreu em um pronunciamento do sertanejo após a confusão.


Pereira explicou que estava em uma after party [festa que acontece após um evento] com amigos e participantes do Dança dos Famosos - quadro do Domingão com Huck, da TV Globo - quando a situação aconteceu. Tanto ele quanto Wanessa são integrantes da atração. Já Dado estaria no local acompanhando a filha de Zezé Di Camargo.

"Foi numa after da Dança dos Famosos. Inclusive, eu estava acompanhado. Eu já tinha dançado com os meus amigos e com a própria Wanessa, que é amiga do meu coração. É um costume do elenco dançar nos bastidores. Fui lá, dancei com ela e, quando me dei conta, fulano [Dado], que nunca tinha ouvido falar na minha vida e não sabia que era ex dela [Wanessa], me empurrou e eu tropecei na lixeira e caí no chão. Levantei na maior paz do mundo e perguntei o que aconteceu e quem era ele", disse o sertanejo em pronunciamento via Instagram.

Em seguida, Pereira disse ter sido informado pela sua assessora pessoal sobre o "histórico" do ator. "Na hora, a minha assessora me disse que ele 'pegou ar' por eu estar dançando com ela e que ele é um psicopata que bate em mulher. Depois, ele veio me pedir desculpa e os meus seguranças não deixaram ele chegar perto de mim", continuou o cantor, afirmando que saiu do local na sequência.

O cantor, que tem residência em Londrina, desmentiu, entretanto, que tenha levado um soco no rosto. Segundo ele, são espinhas que apareceram "por causa dos hormônios". Na sequência, Luan Pereira reforçou o contrangimento que a situação causou e voltou a criticar Dado. "Fiquei chateado, porque nem em época de escola eu passei por isso. Aí, depois de grande, um doido, psicopata que bate em mulher vem manchar a minha reputação."

Versões de Dado e Wanessa

Wanessa Camargo, diferentemente de Pereira, preferiu explicar a situação por meio de uma nota nos stories do Instagram. Ela confirmou a "crise de ciúmes" do ex, mas negou que tenha sido agredida. Ainda na quinta-feira, diversos portais noticiaram que a cantora sofreu agressões.


“Fui para after com a turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade. E dançar muito”

Dado Dollabela também publicou um vídeo contando a sua versão do ocorrido. De acordo com ele, tudo não passou de um mal-entendido causado por uma "impressão errada".

“Quando vi o cara indo para cima dela, na mesma hora, eu puxei [o Luan Pereira] para trás para o afastar da minha namorada. O cara tropeçou em alguma coisa e caiu. A Wanessa veio falando: ‘Calma, calma, ele trabalha comigo. É o Luan Pereira, ele é cantor e trabalha comigo no Dança dos Famosos'. Não foi agressão, não teve violência. Desejo todo sucesso do mundo para Wanessa, Luan e muita paz”, contou o ator.

O Portal Bonde entrou em contato com a assessoria de imprensa de Pereira, que informou apenas que a resposta já foi dada pelo cantor no Instagram. As assessorias de Dado e Wanessa não responderam até a publicação deste texto.


Apresentação no Domingão

Depois de toda a situação, Wanessa Camargo e Luan Pereira se apresentaram juntos no programa dominical de Luciano Huck. Os dois cantaram "É o Amor", sucesso da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, pai e tio de Wanessa, respecticvamente. Os dois performaram de maneira próxima, o que chamou ainda mais atenção dos telespectadores que comentavam o programa nas redes sociais. 


