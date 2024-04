Madonna diz para pararem de falar português em show da turnê 'Celebration Tour'

"Não estamos no Brasil ainda, então parem de falar português aqui", diz Madonna no vídeo.

“i’m not in brazil yet so stop speaking portuguese here”💀 pic.twitter.com/fZ4DoyOyKL



"Uma fofa, né?", escreveu um usuário que postou o vídeo.



A produtora Live Nation confirmou no fim do mês passado o show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 4 de maio. Será a única apresentação da "The Celebration Tour" na América do Sul. A apresentação vai ser transmitida pela Globo em seu canal aberto, no Globoplay e na Multishow.



O anúncio do show gratuito da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 4 de maio, fez as buscas por hospedagem subirem mais de 1.000% no Airbnb.