Madonna pinta as unhas com verde e amarelo, antes apropriado por Bolsonaro

Três semanas depois do maior show de sua carreira, nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Madonna publicou um vídeo, no TikTok, em que aparece com as unhas pintadas com as cores da bandeira do Brasil.



Um dos pontos altos do show ocorreu quando Madonna surgiu ao lado de Pabllo Vittar, ambas vestindo a camisa da seleção brasileira, ao som de "Music". Durante a interpretação, uma bateria de escola de samba dividiu o palco com as duas artistas.



Madonna chegou a tremular uma bandeira brasileira, enquanto dançava. Há dois anos, a mesma praia de Copacabana, recebia manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Os manifestantes usavam, então, verde e amarelo para defender pautas conservadoras.



Em seu show, Madonna se apropriou do mesmo símbolo para falar sobre outros assuntos, como os direitos da comunidade LGBTQIA+. Nas redes sociais, setores mais conservadores da sociedade protestaram contra a apresentação, sobretudo de suas passagens mais libidinosas.