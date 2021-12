'Maior que a Globo', diz Regina Duarte após ser excluída de especial

Regina Duarte, 74, se manifestou sobre não ter sido convidada a participar do especial 70 Anos Esta Noite, que a Globo exibiu na terça-feira (21) para comemorar os 70 anos da telenovela no Brasil. A atriz protagonizou vários sucessos ao longo de mais de 50 anos na emissora.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No Instagram, ela reproduziu a imagem de uma manchete dizendo que havia sido "ignorada" no especial. Por cima, havia a seguinte mensagem grafada: "Regina, você é maior que a Rede Globo. Eterna namoradinha do Brasil".

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Na legenda, a atriz foi mais comedida. "O maior sentimento que me invade nas comemorações dos setenta anos de telenovela é gratidão", escreveu. "A vida me deu oportunidades fantásticas de me jogar num trabalho que não beneficiou só a mim. A maioria dos brasileiros receberam comigo um presente carregadinho de amor, de alegrias de identificação com as mais genuínas emoções humanas."





O especial mostrou o encontro de diversos atores que fizeram parte da história da teledramaturgia. Nomes como Tony Ramos, Lima Duarte, Betty Faria, Francisco Cuoco, Susana Vieira, Renata Sorrah, Nívea Maria, Gloria Pires, Patrícia Pillar, Adriana Esteves e Taís Araújo foram alguns dos destaques. Antônio Fagundes e Camila Pitanga, que não têm mais contrato com a emissora, também foram convidados.





No caso de Regina Duarte, a Globo optou por mostrá-la apenas por meio de cenas de algumas de suas personagens mais conhecidas, como a Raquel de "Vale Tudo" e a viúva Porcina de "Roque Santeiro". Não houve depoimento como no caso dos citados acima.

Continua depois da publicidade





A atriz deixou a emissora em fevereiro de 2020 para assumir o cargo de Secretaria Especial da Cultura do atual presidente Jair Bolsonaro. Ela estava na emissora desde 1969, quando atuou no folhetim "Véu de Noiva".





Duarte permaneceu no novo cargo, criado especialmente para ela, menos de três meses. Em maio, o presidente anunciou que ela deixaria a Secretária para fazer parte da gestão da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Ela nunca chegou a assumir cargo nenhum na instituição.