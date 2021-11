Maraisa escreve carta aberta a Marília Mendonça: 'Juntas até o infinito'

Maraisa, 33, abriu o coração em uma longa carta aberta direcionada à cantora Marília Mendonça (1995-2021), que morreu vítima de um acidente aéreo. Na mensagem, a sertaneja que faz dupla com a irmã gêmea Maiara falou do sucesso das músicas que gravaram juntas para o projeto "Patroas" e da grande saudade que sente da amiga.



"Mas eu focava apenas na sua vontade, no seu desejo de que desse tudo certo e, logo concluí: 'Não acabou... Juntas até o infinito!'. E o infinito é Deus, nos braços de quem você está agora! E o seu legado, no que depender de mim, será sempre lembrado e levado pra cada canto desse Brasil e até do mundo", prometeu Maraisa, falando que ainda não se confroma com a perda de Marília.



"Não tem um dia sequer que eu não questione ao Senhor o porquê de estar vivendo isso!", afirmou ela. "Existe uma força maior que é Deus, e Ele sabe de todas as coisas! Eu ainda estou me recompondo, buscando forças do Alto, e espero que você também esteja vendo, e muito feliz com o que está acontecendo aqui", disse ela, que encerra o texto postado no Instagram nesta sexta-feira (26) de forma carinhosa.

"Tudo que eu faço, penso: "A Marília gostava desse jeito!" ou "Isso aqui é a cara da Marília!". Sinto muito, muito a sua falta! Mas, o fim é apenas o início! Ainda temos muito o que fazer aqui né, amiga?! Te amo pra sempre", concluiu Maraisa, postando também um vídeo com alguns momentos da dupla na companhia da Rainha da Sofrência.