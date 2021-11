Marília Mendonça terá música e clipe póstumos ao lado do irmão

Às vésperas de completar-se um mês do desastre aéreo que tirou sua vida, Marília Mendonça (1995-2021) vai voltar a ter um lançamento nas plataformas musicais. A cantora estará na canção e no clipe de "Calculista".



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A música é da dupla Dom Vittor e Gustavo. Este último é o irmão mais novo de Marília e sempre disse que a irmã era sua maior incentivadora.



"Calculista" será lançada às 23h59 da próxima quinta-feira (2), seguida pelo clipe, que estreia às 11h da sexta-feira (3) no YouTube. A dupla gravou a canção com Marília há vários meses.



A primeira imagem dos três juntos, sugerindo a parceria, foi publicada no perfil da dupla no começo de maio. Eles já haviam cantando ela ao vivo em uma live. Porém, o lançamento oficial precisou ser adiado.

Dom Vittor e Gustavo iniciaram a parceria neste ano, sob as bênçãos de Marília. Eles lançaram as primeiras músicas no dia 15 de outubro, poucos dias antes da morte da cantora.

Continua depois da publicidade



Especula-se que a dupla deve fazer uma turnê homenageando a irmã de Gustavo, com parte da equipe e da banda que a acompanhavam. O repertório e as datas estariam em definição. A assessoria de imprensa da dupla diz ainda não ter informações sobre o assunto.



TRAGÉDIA



Conhecida como rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marília Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu no dia 5 de novembro numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.



A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.



Além de Marília, Henrique Ribeiro, seu produtor, e Abicieli Silveira Dias Filho, seu tio e assessor, também morreram no acidente aéreo, assim como o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.