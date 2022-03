Melinda Gates diz que divórcio de Bill foi 'momento mais baixo' de sua vida

A cientista da computação Melinda Gates, 57, afirmou em entrevista que perceber que era necessário pedir o divórcio de Bill Gates, 66, foi "o momento mais baixo" de sua vida. Ela e o bilionário foram casados por 27 anos e possuem três filhos juntos.

Em conversa com o USA Today, reproduzida pelo site Page Six, Melinda admitiu saber que existem "momentos baixos" ao longo da vida e que ela não está feliz sempre, mas que o divórcio era algo que ela nunca pensou que pudesse acontecer.

"Certamente não era o que eu pensava no dia em que me casei", afirmou ela, na entrevista. "Mas percebi sozinha que precisava fazer uma escolha mais saudável, e esse foi um dia muito, muito triste", completou a bilionária.





No início de março, Melinda afirmou que ela e o cofundador da Microsoft Bill Gates não podem ser considerados amigos, mesmo que ainda trabalhem juntos. "A relação é amistosa, mas 'amigo' é uma palavra forte para mim."





O casal revelou a separação em uma nota curta em suas contas em redes sociais em maio de 2021, na qual disseram que o destino de seu casamento não afetará o trabalho da fundação, a maior organização beneficente privada do mundo.

Os dois são copresidentes da Gates Foundation, uma organização filantrópica e de pesquisa sem fins lucrativos que foi fundada por eles. "Eu acredito nessa instituição. Acredito no que fazemos. Meus valores estão nessa base. Acho que isso sempre nos fez melhores", disse ela.





O casal aplicou grande parte de sua fortuna, estimada em US$ 124 bilhões (R$ 674,5 bilhões), na Fundação Bill e Melinda Gates, que busca melhorar o atendimento de saúde e reduzir a pobreza no mundo.





Sobre a relação de proximidade com o ex, disse não considerar uma tarefa fácil. "Não vou dizer que foi fácil, mas conseguimos. No meu caso, tive dias em que caí no choro uma hora antes de ter uma reunião virtual ou fiquei com raiva, mas superei e trouxe a minha melhor versão", comentou à apresentadora Gayle King, do CBS Mornings.





Em dezembro de 2021, Bill Gates afirmou que nenhum ano de sua vida havia sido mais "difícil" ou "incomum". Em seu blog, intitulado GatesNotes, o bilionário compartilhou um texto desabafando sobre suas lutas pessoais ao longo do ano.





Para ele, 2021 foi "um ano incrivelmente difícil para muitas pessoas, inclusive eu". Gates conta que, apesar de preferir ter se concentrado em seu trabalho no ano passado, reconheceu a curiosidade que surgiu em torno de seu divórcio.





"Melinda e eu continuamos a administrar nossa fundação juntos e encontramos um bom novo ritmo de trabalho", disse o bilionário sobre a organização sem fins lucrativos. "Mas não posso negar que foi um ano de grande tristeza pessoal para mim. Adaptar-se às mudanças nunca é fácil."