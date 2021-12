Morre Beni Borja, que foi cofundador do Kid Abelha e mentor do Biquini Cavadão

Morreu nesta quinta-feira (23), aos 60 anos, Carlos Beni Carvalho de Oliveira Borja, o primeiro baterista do Kid Abelha e o primeiro produtor do Biquíni Cavadão. A morte foi confirmada no Instagram.

Embora seu rosto não seja conhecido do grande público, Beni Borja assina uma série de sucessos do pop rock brasileiro. Entre eles, está "Fixação", que escreveu com Paula Toller e Leoni antes de sair do Kid Abelha, no fim de 1983, meses antes de o grupo lançar seu primeiro álbum.

Borja, que era advogado por formação, seguiu a carreira artística no Biquíni Cavadão. Foi ele que incentivou os integrantes a saírem da garagem para gravar profissionalmente, além de ter sido peça-chave para a entrada do trabalho da banda no mercado fonográfico.





Borja permaneceu como empresário do Biquíni Cavadão por nove anos, período no qual produziu os seis primeiros discos do grupo, incluindo "Descivilização", lançado em 1991 com sucessos como "Vento Ventania".





Ao lamentar a morte, os integrantes do Biquíni Cavadão afirmaram que Borja lançaria seu primeiro disco em janeiro e havia procurado o grupo em busca de uma opinião. "[Era] um belo disco, com temas muito ricos e reflexivos, além de ótimo instrumental", a banda publicou no Instagram.

A causa e o local da morte de Borja não foram informados.