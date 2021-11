Mulher de William Bonner diz que não é ciumenta: 'Ele é um gato, eu que lute'

Natasha Dantas, 41, mulher de William Bonner, 58, revelou que não tem ciúmes do apresentador do Jornal Nacional. "Ele é um gato, e eu não sou ciumenta. Sou de boa. Imagina se eu fosse ciumenta. Socorro! O homem é bonito, vamos combinar. Eu que lute", brincou ela, ao responder uma pergunta no Instagram Stories nesta sexta-feira (26).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A fisioterapeuta também falou sobre a cirurgia a que se submeteu nesta quinta-feira (25) para a retirada de um cisto no aparelho reprodutor, após um internauta questionar se ela tinha retirado o útero e se poderia engravidar. "O meu útero continua aqui pela glória de Deus, está limpinho, saudável", resumiu Dantas.



"Eu posso engravidar como também posso não engravidar. Só quero viver feliz e saudável", pontuou ela, que respondendo a outro seguidor disse que não é católica. "Sou evangélica, passei pelas águas há dez anos, no dia 20 de novembro de 2011".



Dantas e Bonner se casaram em setembro de 2018 em cerimônia íntima, um ano e cinco meses após assumirem o relacionamento. O evento aconteceu na casa da mãe do âncora em São Paulo. Os filhos e sobrinhos dele comemoraram a união em um bar no bairro da Vila Madalena. Dois meses depois o casal reuniu amigos para uma nova celebração no Rio de Janeiro.

Continua depois da publicidade



Antes de namorar Dantas, Bonner pôs fim ao casamento com Fátima Bernardes, 59, com quem ficou casado por 26 anos e teve os trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz, de 24 anos. Atualmente, a jornalista e apresentadora namora o deputado federal Túlio Gadêlha, 34.