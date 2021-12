Murilo Huff celebra aniversário de Leo, seu filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff, 26, celebra nesta quinta-feira (16) o aniversário de dois anos de Leo, seu filho com Marília Mendonça (1995-2021), que faleceu em 5 de novembro, após um acidente de avião. Em uma publicação no Instagram, o sertanejo homenageou o filho.

"Pouco antes de você vir ao mundo um amigo me falou: 'quando o Leo nascer a sensação que você vai ter será a mesma de tirar seu próprio coração do peito e segurar no colo'. Em palavras é exatamente o que eu sinto", começou ele.

"Meu coração hoje corre para lá e para cá, não para um segundo e tem o sorriso mais lindo do mundo. Hoje não é só você que faz dois anos de idade, mas eu também!", continuou o sertanejo, que divide a guarda de Léo com Ruth Moreira, mãe da Rainha da Sofrência.





"Fazem dois anos que eu me sinto vivo de verdade por ter você do meu lado, meu filho, e mesmo sem você entender, hoje te agradeço por isso, e agradeço a Deus pela sua vida e sua saúde. Eu prometo que vou cuidar de você hoje e sempre", completou.





Nos comentários da publicação, fãs e internautas celebraram também o aniversário de Leo e desejaram bênçãos para ele. "Significado de amor infinito está aí! Leozinho cresça lindo e saudável, e aproveite muito esse papai top que você tem", escreveu o cantor George Henrique.

"Melhor pai do mundo, isso tenho certeza! Deus segue abençoando, olha o tamanho que já está o Leozinho!", comentou o músico Leo Xavier. "Feliz Aniversário Leozeira, você tem um pai incrível", disse o também cantor Juan Marcus.