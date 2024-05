Narcisa grava vídeo na praia em apoio ao RS e divide opiniões na internet

Narcisa Tamborindeguy fez uma publicação no Instagram pedindo ajuda para o Rio Grande do Sul que viralizou nas redes sociais na segunda-feira (13). O vídeo gerou controvérsias devido à animação inusitada e ao tom de felicidade com o qual a socialite se refere à catástrofe.



Além do tom considerado inapropriado por alguns, o vídeo foi gravado no mar da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Carregada por uma onda, ela grita para a câmera: "Vamos ajudar o Rio Grande do Sul! O meu coração está no Rio Grande do Sul!".

Nos comentários do vídeo, o internauta que se identifica como Capitão zeferino no Instagram, disse: "Não tinha ninguém pra avisar a ela que muitas pessoas morreram afogadas nas enchentes e perderam tudo por conta do volume da água?".



Apesar das críticas, os seguidores da socialite na rede social a defendem afirmando se tratar "personalidade excêntrica" dela. "Qualquer outra pessoa receberia meu olhar de repúdio. Mas quem conhece ela sabe que trata-se de uma essência única", diz Michelly Nunes no instagram.

Narcisa não comentou a repercussão da publicação. Na legenda do vídeo, a socialite escreveu: "Somos do mesmo sangue. Vou postar os melhores lugares para doação no RS. Muito obrigada e vamos ajudar sempre".





