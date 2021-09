Nego do Borel, participante de A Fazenda 13, afirma querer mudar imagem

Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, 29, foi mais um confirmado para a lista de competidores de A Fazenda 13 (Record). O artista já estava entre os possíveis nomes para a edição.



O músico esteve envolvido em polêmicas com sua ex-namorada, a modelo Duda Reis, 20, e atualmente responde processos. Ele confirmou ter traído a então namorada e ela entrou na Justiça contra ele o acusando de agressões.

Para ele, as polêmicas não irão o abalar no jogo, já que o reality "dá chance para o país conhecer pessoa", e cita como exemplo artistas como Biel, Jojo Toddynho e Lipe Ribeiro. Ele diz que atualmente, "algumas coisas já saíram como o dinheiro e os outros casos da Justiça meus advogados estão resolvendo".

O cantor comenta que durante o reality não gostaria de falar sobre sua ex-namorada. "A Justiça que vai apurar os fatos, mas algumas coisas que alguém perguntar terei que falar, pois muita coisa eu fui injustiçado", pontuou em entrevista no programa Hoje em Dia (Record).





Após sua participação, ele diz que ao sair do reality "partiu Dubai". "O dinheiro sempre é bom, cair um a mais, mas trabalhei muito e dá para eu viver. Se cair mais R$ 1,5 milhões é bom", diz ele sobre o prêmio do programa.

Nego do Borel ficou conhecido por músicas como "Você Partiu Meu Coração" e "Sensacional". A Fazenda 13 estreia na próxima terça-feira (14) e será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O reality show contará com 21 participantes e, em princípio, deve durar 94 episódios.