Paola Carosella vira alvo de críticas nas redes após xingar apoiadores de Bolsonaro

A ex-jurada do Masterchef Brasil (Band), Paola Carosella, 49, afirmou durante uma entrevista que "é muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos: ou porque é um escroto, ou é burro". Com tal declaração, virou alvo de críticas dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).

As afirmações foram feitas ao DiaCast na última quinta-feira (19), mas repercutiram com maior força desde o domingo (22) no Twitter. As palavras "escrota" e "argentina" chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (23).

Alguns internautas propuseram que Carosella, nascida na Argentina e naturalizada brasileira, deveria voltar para seu país de origem e sugeriram um boicote ao Arturito, restaurante da chef de cozinha.



"Boa noite pessoal da Eisenbahn, quer dizer que vocês patrocinam a escrota Paola Carosella, que veio da Argentina para o Brasil ofender os brasileiros honestos? Chegou a hora de boicotar a cerveja Eisenbahn e o Arturito", escreveu um internauta em uma publicidade que a chef fez com a marca de cervejas.



O ex-secretário de Cultura do atual governo, Mário Frias seguiu a mesma linha: "A pergunta que não quer calar: por que a Paola Carosella não volta para a Argentina? O sistema político que ela quer para o Brasil já foi implantado com sucesso no seu país, a solução é simples. É só voltar para lá", escreveu o ator.

