Paulo Soares, o Amigão, se emociona ao falar sobre Antero Greco

O apresentador Paulo Soares, mais conhecido como Amigão, lamentou a morte de Antero Grecco , durante o Sportcenter. O apresentador entrou ao vivo por telefone, se emocionou ao relembrar do amigo e afirmou que tinha esperança de ter ele por mais tempo.



"Vamos dar risada, gente! Como é que eu posso falar alguma coisa agora. O Antero chegava sempre em cima da hora, era irritante. tinha vontade de arrebentar ele. Agora acabei de escrever 'poxa, Antero, você gostava tanto de chegar em cima da hora, por que você foi embora agora? Por que sair tão cedo?'.

"Tudo bem que já estávamos esperando a notícia, mas a gente sempre tinha uma esperança que a coisa fosse empurrada mais mais para frente O grande sonho dele era poder acompanhar um pouco da vida, é muito triste. Eu não sou a pessoa indicada para falar agora."



Amigão afirmou que o sentimento é de vazio, mas que tem certeza de que Antero estará sempre ao seu lado.

"Estava comentando com a mulher do Antero, Leila, que aquele sentimento de vazio, de ficar sem chão, claro que o vazio chega agora, o chão fica torto, mas eu falei para a Leila: 'ele está com a gente, tenho certeza de que ele está aqui do nosso lado, ele vai ser o nosso chão'. Ele é um cabeçudo, não podia ter feito isso com a gente agora", disse.



O apresentador também agradeceu aos fãs do esporte que sempre os acompanharam e fizeram com que eles se tornassem a maior dupla da história da TV brasileira.

"São 40 anos de amizade, 30 de ESPN e 20 de Sportscenter. nesta quinta-feira (16) a gente tem convicção de que graças ao fã de esportes e de todas as pessoas que estiveram com a gente, a gente tem que agradecer muito e com muita humildade, e sabemos nesta quinta-feira (16) que formamos a maior dupla da história da TV brasileira, e isso ninguém poderá tirar do Antero, ninguém vai poder tirar de mim. Graças a essa gente toda que durante 20 anos viramos a madrugada para fazer o Sportscenter."