Rainha Elizabeth 2ª vai reunir família no Natal em Sandringham

A rainha Elizabeth 2ª, 95, disse à família que agora está "muito melhor" e pode hospedar o tradicional Natal em Sandringham após seu susto de saúde, segundo o The Sun.



Fontes disseram ao tablóide britânico que a monarca tranquilizou a família de que ela está se recuperando e "ansiosa" pela festiva reunião familiar em sua propriedade em Norfolk.



Temores sobre a saúde da rainha surgiram nas últimas semanas, depois que a monarca foi forçada a desistir de uma série de compromissos devido a uma torção nas costas.



Seguindo o conselho de seus médicos, ela está descansando no Castelo de Windsor depois de se machucar há quase duas semanas. No mês passado, ela passou uma noite no hospital devido a uma condição não especificada.

Este será o primeiro Natal da rainha depois que ela perdeu seu marido, o Príncipe Philip, em abril. Eles foram casados durante 73 anos.



Fontes disseram que a rainha deve viajar para Sandringham no dia 17 de dezembro. Segundo o The Mirror, é provável que ela faça uma viagem de helicóptero de 50 minutos de Windsor, mas a tradicional viagem de trem de Londres a Kings Lynn ainda não foi descartada.



No ano passado, a rainha e o duque de Edimburgo passaram o Natal sozinhos no Castelo de Windsor devido à pandemia de Covid-19.



Os fãs da realeza estão ansiosos para ver os membros da realeza todos juntos no culto do dia de Natal em Santa Maria Madalena, uma igreja do século 16 na propriedade de Sandringham.



A rainha está "determinada" a comparecer ao culto, junto com o resto da família, mas será levada à igreja para evitar que ela percorra a curta distância.



O Palácio de Buckingham disse que os planos para o Natal eram "um assunto privado".