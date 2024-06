Reataram? Gracyanne Barbosa e Belo voltam a morar juntos

Durante o lançamento do filme "Tô de Graça", nesta terça-feira (18), Gracyanne Barbosa revelou, em uma entrevista ao Splash UOL, que voltou a morar na mesma casa que o cantor e ex-marido, Belo, no Rio de Janeiro.





Os dois anunciaram o fim do casamento de 15 anos em abril, mas, de acordo com Gracyanne, ela nunca chegou a se mudar da casa que dividiam no Rio de Janeiro, só passou a ficar mais tempo em São Paulo por causa do trabalho.





“Estamos na mesma casa porque nossa família está lá, os nossos cachorros estão lá. Não tem como sair e abandonar a casa”, disse Gracyanne, que complementa explicando que quando está no Rio fica na casa que os dois dividem.







“Temos um relacionamento de amizade e gratidão que é impossível acabar. Não há motivos para não dividir a mesma casa para que possamos resolver nossos problemas de forma definitiva”, adicionou.

Quando perguntada sobre uma possibilidade de reconciliação com o cantor, Barbosa também não descartou a possibilidade. “Estamos nos resolvendo, conversando. Antes a gente não conversava, não se abria”, apontou ela. “Eu disse lá atrás: onde há amor, há esperança. Não tenho dúvida de que a gente se ama muito, que existe muito amor. Mas só o tempo poderá nos curar como um casal. Amizade e carinho, temos. Quem sabe?”.





Segundo a colunista Fábia Oliveira, a influenciadora também afirmou que ainda está tendo encontros íntimos com o amado em uma entrevista para a jornalista Newma Santiago. “O ex sabe fazer. Você vai procurar na rua alguém que vai errar, gente? Existe amor, existe esperança. A gente está passando por um problema pessoal, mas eu acho que… a gente dá umas escapadinhas, não tem jeito”, disparou ela.