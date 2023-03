Rihanna tem mansão invadida por homem que queria pedir sua mão em casamento

A cantora Rihanna levou um susto. Conforme o TMZ, um homem invadiu a mansão dela, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o intuito de pedir a mão da artista em casamento. Porém, logo foi barrado pela segurança. Ninguém se feriu.





Policiais foram chamados ao local e por lá detiveram o homem e o levaram à delegacia. Porém, ele acabou não sendo fichado por nenhum crime, orientado a não retornar à mansão.





Essa não foi a primeira vez que a cantora, atualmente grávida, teve de lidar com algo dessa natureza.

Em 2018, um homem foi preso por estar mais de 24 horas dentro da casa dela. Segundo as reportagens da época, ele alegou na ocasião que estava aguardando a volta da artista de uma viagem para fazer sexo com ela.