Samara Felippo mostra filha se vacinando contra a Covid nos EUA

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Samara Felippo comemorou a vacinação da filha caçula, Lara, contra a Covid-19. A menina de 8 anos se imunizou nos Estados Unidos, onde passa férias com o pai, o ex-jogador de basquete Leandrinho.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade



A atriz, 43, disse estar "chorando de saudade" da menina, mas destacou sua felicidade pelo momento especial. Ele ainda criticou o Governo Federal e a falta de medidas contra a pandemia, mas comemorou a aprovação da campanha entre as pessoas de 5 a 11 anos, que deve começar ainda em janeiro, segundo anúncio feito essa semana pelo Ministério da Saúde.



"Posto essa foto chorando de saudade e com o coração cheio de felicidade, gratidão e esperança. Em meio a um governo brasileiro negacionista e genocida, que insiste em não enxergar a crise pandêmica que estamos passando, não adotar o uso de máscaras, que insiste em não enxergar que estamos num surto sim, mas que os óbitos diminuíram por conta das vacinas, minha filha de 8 anos vacinou nos EUA", criticou Samara.



Na foto postada pela atriz, Lara apareceu posando com sua carteirinha de vacinação e usando uma máscara. A mãe ainda agradeceu à madrasta das filhas, Talita Rocca, que registrou o momento no exterior. Samara e Leandrinho ainda tem outra menina, Alícia, de 12 anos.

Continua depois da publicidade



"Vacinas salvam vidas. Minha filha esta de férias com o pai nos EUA e vacinou lá, a vacinação no Brasil em crianças começa ainda esse mês então não deixem de levar seus pequenos. A mãe aqui chora é de alegria. Que todos consigam vacinar suas crianças! Obrigada Talita, pela foto, pelo vídeo e pelo amor e carinho com que você cuida delas", concluiu.