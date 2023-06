Simony fala sobre luta contra câncer de intestino

Simony, 46, usou as redes sociais para desabafar sobre seu tratamento contra um câncer de intestino. No Instagram, a cantora detalhou como está se sentindo na nova etapa.







No post, a cantora destacou que segue firme no tratamento, mas está cansada. Mesmo assim, Simony afirmou que tem certeza de que vencerá a doença.





"Sigo firme na jornada. Tem dias que me sinto cansada, porém lembro de tudo que ainda tenho para realizar, do quanto Deus me segurou no colo até aqui e das promessas dele na minha vida. A tristeza passa e vem a força junto com a certeza que vou vencer tudo isso", escreveu.

A famosa também aconselhou aqueles que estão enfrentando algum desafio no momento: "Você, que está passando por algo difícil na vida, foca na cura, feche os olhos e imagine tudo resolvido. Só vamos entender lá na frente. Um dia de cada vez".





Com a publicação, famosos encorajaram Simony na luta contra o câncer. "Força, minha amiga", incentivou Celso Portiolli. "Segue firme, menina?. Deus é contigo", apontou Luciano Camargo. "Isso amiga. Força. 'Tamo junto'", reforçou Gretchen.