'Sou uma pessoa de verdade', diz Camila após confrontar Buda no Mais Você

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, do BBB 24 (Globo), se pronunciou após confrontar o capoeirista no "Café com Eliminado" do Mais Você.



A professora se mostrou grata pelo apoio que recebeu e reforçou sua humanidade. "Estou passando aqui pra agradecer as mensagens de carinho que recebi e acho que dizer o óbvio, né? Que existe uma vida real, existe uma pessoa com sentimentos e emoções por trás da telinha do celular, né, gente? Eu sou uma pessoa de verdade. E eu tenho que lidar com um turbilhão de coisas, como todo mundo.", disse ela, em story no Instagram.



Ela afirmou que está se recuperando após o episódio. "Queria dizer que estou bem. Nada melhor que uma noite de sono, uma sessão de terapia para botar a cabeça no lugar e seguir adiante. Nada melhor que um dia após o outro. Esse tem sido o meu mantra".



Por fim, Camila disse que ia curtir as praias do Rio de Janeiro e seguir trabalhando. "Dito isso, vou botar a minha carinha no sol, salgar a bunda, lavar a alma no mar. Porque é assim, gente, um passo de cada vez. Eu sou um ser humano. A gata vai se reerguer, mas respeitando meu limite. Enfim, tenho que seguir com os meus compromissos, a vida não para. O tempo ruge e a sapucaí é grande".