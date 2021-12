Suposto affair de Fernando Zor diz não ser fã e que não o beijou porque não quis

A massoterapeuta Francieli Padilha, suposto affair de Fernando Zor e causa do término dele com Maiara, voltou a se pronunciar pelas redes sociais e reclamou pelos ataques que diz estar recebendo.

Ela voltou a negar envolvimento com Fernando, mas afirmou que só não aconteceu nada porque ela não quis. Ela disse que nunca foi fã do trabalho do músico. "Eu em momento algum saí com ele, beijei ele ou transei, não. Não aconteceu porque eu não quis, tá bom? Só para deixar isso bem claro", declarou Francieli.

"Estão me criticando, falando que eu sou a pivô. E, realmente, eu não sou a pivô. Eu que sou o elo menor, que estou aí sustentando meus filhos, batalhando todo dia, estou sendo super criticada", disse.





A guarapuavana foi associada ao fim do relacionamento dos músicos por aparecer ao lado de Fernando em uma foto e ter dançado com ele em um bar da cidade paranaense, após um show do cantor. Na sequência, deu mais detalhes sobre o que aconteceu na festa.





"Quem ficou com o Fernando foi uma outra menina, só que como ela é uma menina de classe alta, o pessoal não fala", disparou. "O Fernando não falou só para mim que estava solteiro, ele falou para todo mundo da balada.", emendou.

FIM DO NAMORO





A cantora Maiara usou suas redes sociais para desabafar pelo motivo que ela entende ter sido uma traição. Mas, neste sábado (25), o cantor se defendeu das acusações, afirmando que nada aconteceu.





Ao colunista Leo Dias, ele disse que tudo foi um mal-entendido e que a cantora se deixou levar por rumores. Fernando contou que estava em Guarapuava e, após um show na cidade, foi para um bar com música ao vivo junto de alguns casais de amigos.





Aparentemente, o cantor continuou na cidade porque perdeu o voo e a passagem nova seria para 5h da manhã. "O local foi enchendo e, assim, as pessoas pediam para tirar foto e eu, conversando com todo mundo, como eu sempre faço", disse. "Eu não nego foto para ninguém. E aí a Maiara cai nas pilhas de haters..."





O cantor disse que a situação se agravou porque tinham muitas mulheres no local. "Tinha mulher? Tinha mulher! E, tipo assim, todo mundo perto, mas não tem nada. Você acha que eu iria fazer alguma coisa? Não existe!"





Diante de toda essa situação, a irmã gêmea de Maraisa afirmou que tinha ganhado "dois par [sic] de chifre no Natal" e, segundo a assessoria da dupla, ela teria terminado o relacionamento.