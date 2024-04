Taís Araújo vai entrevistar Oprah Winfrey durante passagem da apresentadora pelo Brasil

Na próxima semana, Oprah Winfrey desembarca no Brasil. A magnata da mídia americana vem ao país para participar do evento Legends In Town, que vai ter nomes da política, mídia, negócios e entretenimento.



A atriz Taís Araújo vai entrevistar a jornalista na próxima quarta-feira (10), em São Paulo. A conversa vai discutir liderança feminina, empreendedorismo e diversidade.



Esta é a segunda vez que a americana visita o país e a primeira em que é entrevistada por uma personalidade brasileira.



A primeira passagem foi em 2012, quando ela foi a Goiás entrevistar João de Deus. Seis anos depois, ele foi acusado de abuso sexual e a apresentadora afirmou em nota que se solidarizava com as vítimas.