Tatá Werneck é a nova jurada do The Masked Singer Brasil

Tatá Werneck será a nova jurada do The Masked Singer Brasil. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (5) no programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo). Ela vai substituir a cantora Simone. Os outros jurados, Tais Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch seguem na segunda temporada da atração, que estreia no próximo dia 23.

Também foi anunciado que Priscilla Alcântara, vencedora da primeira temporada do reality, será a nova apresentadora dos bastidores do programa –na primeira temporada, a ex-BBB Camilla de Lucas era a responsável por essa função.

"Ter vencido a primeira temporada do The Masked Singer Brasil já tinha sido incrível e eu jamais poderia imaginar um desdobramento dessa vitória com o convite pra retornar a TV como apresentadora. Foi uma surpresa e tanto! Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida, como o The Masked Singer!. Estou extremamente feliz e animada!", disse Priscilla, que começou a carreira ainda na infância apresentando o Bom Dia e Companhia, no SBT.





Em comunicado divulgado pela Globo, Tatá Werneck afirmou que é fã do programa e ficou feliz com o convite. "Eu assisti a primeira temporada inteira e amei muito. É um programa que reúne a família, tem alegria, mistério e emoção. Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou."





Sucesso em 2021, o The Masked Singer Brasil volta ao ar, agora aos domingos, e novamente sob o comando de Ivete Sangalo.

