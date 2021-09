Tati Quebra Barraco, em A Fazenda 13, diz que será verdadeira

Tati Quebra Barraco, 41, é mais um nome confirmado do elenco de A Fazenda 13. O reality rural da Record estreia no dia 14, com apresentação de Adriane Galisteu.



"Não vou atuar. É toma lá, dá cá. Simples assim", disse ao ser entrevistada no programa Hoje em Dia, da Record.

Ela afirmou também que a suas referências de edições anteriores de A Fazenda são Viviane Araújo e Andressa Urach.

Tati Quebra Barraco acrescentou que, se ganhar, o valor do prêmio (R$ 1,5 milhão) já tem destino.