'Tirar um tempo para ser mãe', afirma Sandra Bullock, que fará pausa na carreira de atriz

Sandra Bullock, 57, está dando um tempo na indústria cinematográfica. Após a estreia do filme "The Lost City" no SXSW Film Festival em Austin (Texas), o qual Bullock produziu e atuou, ela quer "tirar algum tempo para ser mãe".

A informação foi dada pelo site norte-americano Fox News, que também disse que Bullock reforçou o desejo de dar uma pausa no trabalho ao ser questionada pela plateia do festival se planejava trabalhar em mais projetos nas comunidades hispânica e chicana.

"Adoro histórias que mostram a imperfeição do amor dentro das famílias e comunidades", disse ela durante as perguntas e respostas.



"Eu adoraria [continuar fazendo isso] quando terminar de ser mãe. Voltarei a fazer isso. Não sei quando. Provavelmente quando forem adolescentes, consolidados os 16 ou 17 anos de idade".



Bullock tem dois filhos adotivos, Louis e Laila, adotados em 2010 e 2015 respectivamente.

No novo filme de comédia, ela interpreta uma romancista que é sequestrada e forçada a encontrar um tesouro escondido para um bilionário. Também integram o elenco Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt.