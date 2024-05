Vanessa Giácomo para rua ao surgir ensanguentada em filmagem

Vanessa Giácomo, 41, foi vista gravando uma cena externa na manhã desta quarta-feira (22), no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A atriz estava caracterizada da personagem do filme Fé Impossível, do diretor Ernani Nunes.



O longa-metragem vai contar a história da pastora norte-americana Renee Murdoch, que foi atacada por um morador de rua enquanto corria na Barra da Tijuca, em setembro de 2012.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade



Na trama, a pastora sofreu traumatismo craniano e recebeu ajuda do marido e dos filhos enquanto estava internada, até que se recuperou após uma corrente de oração.



Além de Vanessa Giácomo, o filme também contará com nomes como Dan Stulbach, Júlia Gomes e Juliana Alves no elenco.